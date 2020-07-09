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Eseler Cami temeli törenle atıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

İzmit ilçe Eseler Mahallesi’nde bulunan caminin temeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de yardımlarıyla atıldı.İzmit Eseler Mahallesi’nde bulunan caminin yerine yenisini yapmak isteyen mahalle halkı, projeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesine sunarak yardım talebinde bulundu.

Eseler Cami temeli törenle atıldı

İzmit ilçe Eseler Mahallesi’nde bulunan caminin temeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de yardımlarıyla atıldı.
İzmit Eseler Mahallesi’nde bulunan caminin yerine yenisini yapmak isteyen mahalle halkı, projeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesine sunarak yardım talebinde bulundu. Talebi hızla karşılayan Büyükşehir ekipleri, gerekli çalışmaları yaptıktan sonra cami yapımında kullanılan demir, beton ve tuğla malzemelerini mahalle halkına teslim etti. Malzemelerin temininden sonra temel atımına hazırlanan alanda bir tören gerçekleşti. Törene Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Vekili Yaşar Çakmak katıldı. Temel atma töreni öncesi bir konuşma yapan Vekil Çakmak, “Camisi olmayan bir köy bir mahalle istemiyoruz” dedi.
Eseler Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak da katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Bugün burada çok güzel bir vesileyle bir araya geldik. Hayırlı bir işin temelini atacağız inşallah. Camiler medeniyetimizin en temel taşlarından birisidir. İslam dünyasının her yerinde her zaman camiler, hayatın merkezinde yer almıştır. Camilerimizin her zaman yapımına ve ibadetine bizler katkı sağlamalıyız. Bize güzel bir proje sunuldu, ‘temelini, demirini, betonunu ve tuğlasını biz hemen karşılayalım’ dedik. Camisi olmayan bir köy bir mahalle istemiyoruz. İnsanlarımızın birbirini sevdiği, saydığı, değer verdiği, yardımlaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın hat safhada olduğu aç ve açıkta kimsenin kalmadığı bir Kocaeli istiyoruz” dedi.
Program sonrasında mahalleyi de gezen Başkan Vekili Yaşar Çakmak, mahalle halkı ile sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Eseler Cami temeli törenle atıldı

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