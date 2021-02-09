Esen: “Çiftçiye desteğimiz sürecek”

Konyaaltı’nda tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Amacımız, çiftçimiz için sürdürülebilir çözümler sağlamaktır” dedi.

Belediyeye ait tarlada ürettikleri Çandır Fasulyesi ile bölgede fasulye üretimini 15 artırdıklarını dile getiren Başkan Esen, aynı zamanda küçük ve büyükbaş hayvancılığa da önemli destekler sağladıklarını ifade etti. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin’i makamında ziyaret eden Esen, çiftçiye olan bu desteklerinin süreceğini belirtti.

“Hedefimiz kalıcı çözümler”

Göreve geldiği günden bu yana tarım ve hayvancılığa yaptığı desteklerle sıkça gündeme gelen Esen, Konyaaltı’nda çiftçilerin yaşadıkları sorunları gidermek adına kalıcı çözümler sağlamak istediklerini dile getirdi. Bölgede 20 bin baş hayvanın yıllık devlet programlı aşılarını Konyaaltı Belediyesi olarak karşıladıklarını dile getiren Başkan Esen, mera alanlarında da küçükbaş hayvanların yaz aylarında güneşten korunabilecekleri gölgelikler ve su içebilecekleri suluklar inşa ettiklerini söyledi.