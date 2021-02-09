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Esen: “Çiftçiye desteğimiz sürecek”

09.02.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Esen: “Çiftçiye desteğimiz sürecek”

Konyaaltı’nda tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Amacımız, çiftçimiz için sürdürülebilir çözümler sağlamaktır” dedi.Belediyeye ait tarlada ürettikleri Çandır Fasulyesi ile bölgede fasulye üretimini 15 artırdıklarını dile getiren Başkan Esen, aynı zamanda küçük ve büyükbaş hayvancılığa da önemli destekler sağladıklarını ifade etti.

Konyaaltı’nda tarım ve hayvancılığa yönelik desteklerini sürdüreceklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Amacımız, çiftçimiz için sürdürülebilir çözümler sağlamaktır” dedi.
Belediyeye ait tarlada ürettikleri Çandır Fasulyesi ile bölgede fasulye üretimini 15 artırdıklarını dile getiren Başkan Esen, aynı zamanda küçük ve büyükbaş hayvancılığa da önemli destekler sağladıklarını ifade etti. Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin’i makamında ziyaret eden Esen, çiftçiye olan bu desteklerinin süreceğini belirtti.

“Hedefimiz kalıcı çözümler”
Göreve geldiği günden bu yana tarım ve hayvancılığa yaptığı desteklerle sıkça gündeme gelen Esen, Konyaaltı’nda çiftçilerin yaşadıkları sorunları gidermek adına kalıcı çözümler sağlamak istediklerini dile getirdi. Bölgede 20 bin baş hayvanın yıllık devlet programlı aşılarını Konyaaltı Belediyesi olarak karşıladıklarını dile getiren Başkan Esen, mera alanlarında da küçükbaş hayvanların yaz aylarında güneşten korunabilecekleri gölgelikler ve su içebilecekleri suluklar inşa ettiklerini söyledi.

“Çandır fasulyesi üretimi 15 kat arttı”
Tarım çiftçisine de destek olduklarını ifade eden Semih Esen, “Yarbaşçandır Mahallesi’nde mülkiyeti belediyemize ait arazide Çandır Fasulyesi üretimi yapıyoruz. 2017 yılı itibariyle 2 tona kadar gerileyen üretim rekoltesini, yaptığımız teşvikle 15 kat arttırarak 30 tona çıkardık. Buradaki amacımız hem üretimi teşvik etmek, hem de bir marka olan Çandır Fasulyesi’ni ülke geneline tanıtmak” diye konuştu. Ziyaret sonunda Vural Şahin’e plaket takdim eden Başkan Semih Esen, Oda yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Esen: “Çiftçiye desteğimiz sürecek”

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