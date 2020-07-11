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Esen Makina Belsinspor 8 oyuncu ile yeniden anlaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Esen Makina Belsinspor, yeni sezon öncesi iç transferde 8 oyuncu ile yeniden anlaştı.2019-2020 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’yi ikinci sırada tamamlayan Mavi-Beyazlılar pandemi süreci nedeniyle ertelenen sezonun ardından yeni sezon için çalışmalara başladı.

Esen Makina Belsinspor 8 oyuncu ile yeniden anlaştı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Esen Makina Belsinspor, yeni sezon öncesi iç transferde 8 oyuncu ile yeniden anlaştı.
2019-2020 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme’yi ikinci sırada tamamlayan Mavi-Beyazlılar pandemi süreci nedeniyle ertelenen sezonun ardından yeni sezon için çalışmalara başladı. Mavi-beyazlılar yeni sezon öncesi iç transferde Harun Çetin, Mehmet Ali İmren, Uğur Özdemir, Şenol Büyükçekiç, Tarık Mutlu Türker, Mehmet Yaman, Ömer Gün ve kaleci Ali Özkan ile yeniden anlaşmaya vardı. Belsinspor, bir yandan da dış transferde görüşmelerine devam ediyor. Mavi-Beyazlılar anlaşmaya vardığı isimleri ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.

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