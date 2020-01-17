Esendere Belediyesine araç hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belediyesine arazöz araç hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Esendere Belediyesinin hizmet kapasitesine katkıda bulunmak amacıyla 1 adet arazöz hibe etti. Esendere Belediyesinin destek talebi üzerine hibe olarak verilmesine karar verilen arazöz aracı, belediye yetkilileri tarafından telsim alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize hibe edilen arazöz aracını bugün teslim aldık. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Halkımıza hayırlı olsun inşallah” dedi.



