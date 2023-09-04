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Esendere Gümrük Kapısında 153 kilogram eroin ele geçirildi

04.09.2023 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı’na gelen ve Türkiye üzerinden Belçika’ya gideceği tespit edilen bir tıra düzenlenen operasyonda 153 kilogram eroin ele geçirildi.

Esendere Gümrük Kapısında 153 kilogram eroin ele geçirildi

Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülen risk analizi çalışmaları neticesinde, gümrük sahasına gelen söz konusu tıra yönelik kontrol başlatılarak araç x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada şüpheli yoğunluklar tespit edilmesinin ardından tır aracı arama hangarına alındı.

Hangarda narkotik dedektör köpek eşliğinde hassas bir şekilde yürütülen fiziki arama esnasında narkotik köpeğin tepkiler verdiği görüldü. Köpeğin odaklandığı kısımlarda toz maddeler bulunması üzerine uyuşturucu testi gerçekleştirilerek söz konusu maddenin eroin olduğu tespit edildi.

Yürütülen detaylı arama ve incelemeler neticesinde toplam 153 kilogram eroin ele geçirildi. Türkiye üzerinden Belçika’ya gideceği ortaya çıkan araçtaki uyuşturucuya Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu neticesinde el koyuldu. Yakalanan uyuşturucunun 115 milyon Türk Lirası değerinde olduğu tespit edildi.
Olaya dair soruşturma Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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