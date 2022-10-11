Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun ablası son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden ablası Emine Dalay (71) son yolculuğuna uğurlandı.

Esenler Hacı Emsal Avcı Taş Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesinde Tevfik Göksu ile ağabeyi eski milletvekili Mahmut Göksu taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Dalay'ın yakınlarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile bazı siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Cenaze namazını kıldıran Mahmut Göksu, yaptığı konuşmada 8 kardeşin en büyüğü ablasının cenazesine katılanlara teşekkür etti.

Dalay'ın cenazesi, namazın ardından defnedilmek üzere Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na götürüldü.

