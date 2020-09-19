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Esenler Belediyesi’nden öğrenciler için “Tablet kampanyası”

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:44 | Son Güncelleme

Her eğitim öğretim yılı açılışında geri dönüşümden elde ettiği 500 bin defteri öğrencilere hediye eden Esenler Belediyesi, bu sene farklı bir kampanya ile eğitime destek oluyor.

Her eğitim öğretim yılı açılışında geri dönüşümden elde ettiği 500 bin defteri öğrencilere hediye eden Esenler Belediyesi, bu sene farklı bir kampanya ile eğitime destek oluyor. Korona virüs salgını ile birlikte ön plana çıkan uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı.
"Esenler’de tabletsiz öğrenci kalmasın, Bir tablet de senden" sloganıyla başlatılan kampanyada ilk etapta en az 10 bin öğrenciye tablet hediye etmek istediklerini belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Ancak Belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile bu rakamı aşacağımıza gönülden inanıyorum. Vatandaşlarımızın eğitime katkı konusunda ne kadar hassas ve yardımsever olduğunu biliyorum. Hedefimiz kampanya sonunda Esenler’de tabletsiz hiçbir öğrencinin kalmamasıdır. Eğitime gönül vermiş tüm dostlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.
Esenler Belediyesi’nin eğitime destek kampanyasının detaylarının 21 Eylül 2020 Pazartesi günü www.esenler.bel.tr internet sitesi ve belediyenin sosyal medya hesapları ile diğer iletişim mecralarından duyurulacağı öğrenildi.

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