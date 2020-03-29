YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenler Kaymakamlığı’nda seyahat izin belgesi yoğunluğu

Esenler Kaymakamlığı’nda seyahat izin belgesi yoğunluğu

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.03.2020 15:03 | Son Güncelleme

İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının sınırlandırılmasının ardından, izin belgesi almak isteyen vatandaşlar Esenler Kaymakamlığı’nda yoğunluk oluşturdu.İçişleri Bakanlığı’nca yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığına sınırlandırma getirildi.

İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuklarının sınırlandırılmasının ardından, izin belgesi almak isteyen vatandaşlar Esenler Kaymakamlığı’nda yoğunluk oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı’nca yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında şehirlerarası yolcu taşımacılığına sınırlandırma getirildi. Seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar Esenler Kaymakamlığı’nda yoğunluk oluşturdu. İkameti Esenler’de olan ya da başka illerde olan vatandaşlar kaymakamlığa gelip çıkardıkları ikametgah belgelerini vererek seyahat izin belgelerini alabiliyor.
Yoğun bakımda olan annesini görmek için seyahat izin belgesi çıkarmaya gelen Necdet Avcı, “İçeriye söyledim ikametgah belgesini vermem gerekiyormuş. Sebebini de öğrenmek istediler. Ben de hasta yoklamaya gideceğim dedim. Annem yoğun bakımda yatıyor. Belge getirebilir misin dediler. Getiririm dedim. O zaman sırada bekle, evrakını ver ve yolculuğuna devam et dediler” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haberKoronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haber
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Bursa Valisi’nden “"48SaatHiçÇıkma" çağrısı

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:19
Sabah
06:45
Öğle
13:14
İkindi
16:45
Akşam
19:32
Yatsı
20:54

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Maçın ardından

Maçın ardından

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.