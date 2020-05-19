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Esenler’de 19 Mayıs’ta Türk bayrağı ve kolonya dağıtıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.05.2020 15:26 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde korona virüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlara Türk bayrağı ve kolonya dağıttı.Esenler Belediyesi ve Kızılay Esenler Şubesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle vatandaşlara Türk bayrağı, kolonya ve çocuklar için oyuncak dağıttı.

Esenler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde korona virüs salgını nedeniyle evde kalan vatandaşlara Türk bayrağı ve kolonya dağıttı.

Esenler Belediyesi ve Kızılay Esenler Şubesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle vatandaşlara Türk bayrağı, kolonya ve çocuklar için oyuncak dağıttı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun da katıldığı etkinlikte evlerinden sepetlerini sallayan vatandaşlara hediyeleri verildi. Esenlerli vatandaşların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı ve Kadir Gecesi’ni kutlayan Başkan Göksu, sağlıklı günlere erişmek için evde kalınması gerektiğini ifade etti.

"19.19’da da İstiklal Marşımızı söyleyeceğiz"
Akşam saat 19.19’da evlerden İstiklal Marşı’nı okuyacaklarını belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Türkiye’nin bağımsızlığının sembol günlerinden bir tanesi. Dün meydanlarda kutluyorduk ama bugün meydanlarda kutlayamıyoruz. O zaman bu virüs belasından dolayı herkes evindeyse bugün sokaklarda bütün balkonlarımıza bayraklarımızı asıyoruz. 19.19’da da İstiklal Marşımızı söyleyeceğiz. Bugün ayrıca Kadir Gecesi. Bütün kardeşlerimizin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da tebrik ediyorum” dedi.

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