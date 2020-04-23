Esenler’de 23 Nisan coşkusu

Esenler Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı’nı korona virüs tedbirleri nedeniyle evde geçirecek çocukları unutmadı. Çocuklar palyaçolar, şarkılar eşliğinde Çocuk Sokağı’nda 23 Nisan’ı balkonda kutlayarak doyasıya eğlendi.

Yeni tip korana virüs salgını nedeniyle günlerdir sokağa çıkamayan çocuklar için Esenler Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte çocuklar şarkılar, palyaçolar eşliğinde Çocuk Sokağı’nda aileleriyle birlikte evlerinin balkonunda coşkuyla 23 Nisan’ı kutladı. Esenler Belediyesi Sanat Evi öğrencilerinden oluşan 3 kişilik orkestra saz, gitar, klarnet çalıp şarkılar söyledi. Balkonda olan çocuklar şarkılara eşlik edip doyasıya eğlendi. ESEV öğrencilerinden oluşan 5 kişilik animasyon ekibi şarkılara eşlik edip çocukları eğlendirirken, klasik bir araç da sokakta onlara eşlik etti. Sosyal medyadan düzenlenen yarışmalarda kazananlara da hediyeler verilirken sokakta bulunan tüm çocuklara Türk bayrağı armağan edildi.

Sokakta gerçekleştirilen etkinlikten keyif aldığını ifade eden Bilal Beri, “Hepimiz çok mutlu olduk. Evde kalıyorum ders alıyorum. Okul yoksa hayat yok” dedi.

