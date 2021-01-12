YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenler'de ATM'nin kartını yutmasına sinirlenen kişi bankanın camını kırdı

Esenler'de ATM'nin kartını yutmasına sinirlenen kişi bankanın camını kırdı

12.01.2021 02:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de ATM'nin kartını yutmasına sinirlenen kişi bankanın camını kırdı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenler ilçesinde ATM cihazının kartını yutmasına sinirlenerek bankanın kapısının camını kıran kişi, gözaltına alındı.

Menderes Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde bir kişi, yanında bulunan iki oğluyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıktan sonra ATM'den para çekmek istedi.

Kartının cihaz tarafından yutulmasına sinirlenen kişi, taşla bankanın kapısının camını kırdı.

Alarmın çalması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, söz konusu kişiyi 2 oğlu ile gözaltına aldı.

Banka müdürü de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ocak Salı

İmsak
06:50
Sabah
08:21
Öğle
13:17
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:29

İstanbul Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Avlu 34 Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Kaymakam Kaya, Savur kaymakamlığına atandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Rumen teknik direktör Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Teknik direktör İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda:

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Evlilik teklifini kabul etmediği için öldürülen genç kız Manisa’da toprağa verildi

Diğer Haberler

Tevfik Göksu’dan "Halk Ekmek" teklifi

Tevfik Göksu’dan "Halk Ekmek" teklifi

TFF Tahkim Kurulu'ndan Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafez'in cezasına indirim

TFF Tahkim Kurulu'ndan Yeni Malatyasporlu futbolcu Karim Hafez'in cezasına indirim

Eyüpsultan’ın tarihi Sarı Konak’ı kütüphaneye dönüşüyor

Eyüpsultan’ın tarihi Sarı Konak’ı kütüphaneye dönüşüyor

Eyüpsultan’ın tarihi Sarı Konak’ı kütüphaneye dönüşüyor

Eyüpsultan’ın tarihi Sarı Konak’ı kütüphaneye dönüşüyor

Semt pazarında belediye denetimi

Semt pazarında belediye denetimi

Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "global sigorta ana sponsoru" oldu

Allianz, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın "global sigorta ana sponsoru" oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.