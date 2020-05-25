Esenler’de çocuklara bayram eğlencesi

Esenler Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bayramı evlerinde geçiren çocuklar için sokak sokak dolaşarak bayram şekeri dağıttı.

Korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması, bayramlarda şeker toplamak için sokağa çıkan çocukları da etkiledi. Bayramda sokağa çıkamayan çocuklar mahallelerine gelen animasyon ekiplerinin dans gösterileri ve vosvos araçlarının müzikleri eşliğinde eğlenirken, balkondan uzattıkları sepetleriyle de bayram şekerlerine kavuştu. Şeker dağıtımı esnasında sokaklarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bayram boyunca Esenler’deki mahallelerde devam edecek şeker dağıtımıyla, çocuklara ve evlerinde kalan vatandaşlara moral desteği sağlanıyor. Bayram boyunca “Bayramlık Muhabbetler”le online platformlar üzerinden evlere konuk olan Esenler Belediyesi, düzenlediği sokak etkinlikleriyle de bayram sevincini mahallelerde yaşatmaya devam ediyor.

