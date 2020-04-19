YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenler’de fırıncılar ekmek dağıttı, zabıta anons yaptı

Esenler’de fırıncılar ekmek dağıttı, zabıta anons yaptı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.04.2020 13:45 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde fırıncılar ile birlikte sokak sokak dolaşarak, vatandaşlara ekmek dağıtımı yaptı.Geçen hafta ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta uygulanmaya devam ediyor.

Esenler Belediyesi zabıta ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde fırıncılar ile birlikte sokak sokak dolaşarak, vatandaşlara ekmek dağıtımı yaptı.
Geçen hafta ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta uygulanmaya devam ediyor. Bu süreçte vatandaşların evlerinden çıkmamaları için Esenler Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki fırıncılar ile birlikte sokak sokak gezerek ekmek dağıtımı yaptı. Zabıta ekipleri yaptıkları anonslarla ekmek dağıtımının başladığının haberini verirken, ekmek almak isteyen vatandaşlar da balkonlarından sepetlerini sarkıtarak fırıncıların dağıttığı ekmekler ile ekmek ihtiyaçlarını karşıladı.
Dağıtımı gerçekleştiren fırın çalışanı Süleyman Tüylüoğlu, “Cumhurbaşkanımızın aldığı karardan dolayı biz de sokakta yasaklar süresince ekmek dağıtmaya devam ediyoruz. Bize verilen sokaklar dışında yerlerde ekmek dağıtmıyoruz. Yani fırıncıların bölgeleri arasında ihlal yapmıyoruz. Bize belediyenin tahsis ettiği sokaklar dışına çıkmıyoruz. Sokak numaralarımız var o sokaklarda dağıtıma devam ediyoruz. Sabah 10.00’da başlıyoruz Pazar günü olduğu için bugün 10.30 gibi akşam da 17.00-18.00’da biter. Normalde zaten 24.00’da yasak kalkıyor. Bir an önce de bu virüsten kurtulmak istiyoruz. İnsanlar da normal hayatlarına dönsünler biz de bu şekilde sokaklarda ekmek satmaktan memnun değiliz” dedi.
Fırıncıların ekmek dağıtımına yardımcı olan Esenler zabıta ekiplerinden Aydın Kıskaç ise, “Esenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ekmeğin üretiminden paketlenmesine ve sağlıklı bir ortamda vatandaşımıza ulaşmasına refakat ediyoruz” şeklinde konuştu.
Sepetiyle ekmek alan bir vatandaş da, “Ekmeğimiz geldi çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun böyle ekmeklerimiz olduktan sonra böyle fırınımız olduktan sonra bize daha ne kalmış. Kapı dışarı çıkmıyorum. Her şeyimiz ayağımızda. Ekmeğimiz bir telefonla geliyor. Allah bin kere razı olsun. Ne diyelim? Bundan iyisi can sağlığı” diyerek fırıncı ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Havza Belediyesi boş kalan sokaklarda virüs avladı

Havza Belediyesi boş kalan sokaklarda virüs avladı

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Bursa'da yol kenarındaki çuvalda ceset bulundu

Bursa'da yol kenarındaki çuvalda ceset bulundu

Sokak hayvanları için Kuşadası’na 4 ton mama gönderildi

Sokak hayvanları için Kuşadası’na 4 ton mama gönderildi

FGL ateş ölçer ticaretine başladı

FGL ateş ölçer ticaretine başladı

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:38
Sabah
06:12
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
19:55
Yatsı
21:22

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkınlık oluşturan manzara

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

KİM Market, Irak’a 2 mağaza birden açacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.