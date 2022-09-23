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Esenler'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı

23.09.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenler'de husumetlisini silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Tuna Mahallesi 689. Sokak'ta husumetli Metin Esetekin ile Erhan Kaşa arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle Esetekin ve Kaşa ayrıldı.

Olay yerinden uzaklaşın ve bir süre sonra geri gelen Metin Esetekin, o sırada balkonda bulunan Erhan Kaşa'ya silahla ateş etti.

Yaralanan Kaşa, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kaçan Metin Esetekin ise polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilen Esetekin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheliyi evinde sakladığı iddia edilen bir şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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cinayet Esenler

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