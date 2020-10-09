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Esenler’de kültür sanat sezonu Mazhar Alanson konseri ile açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.10.2020 23:01 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesinin 2020-2021 yılı “Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu”, Mazhar Alanson konseri ile açıldı.Esenler Belediyesi, 2020-2021 yılı kültür sanat sezonunu Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’nin vefatının 700.

Esenler Belediyesinin 2020-2021 yılı “Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu”, Mazhar Alanson konseri ile açıldı.
Esenler Belediyesi, 2020-2021 yılı kültür sanat sezonunu Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı vesilesiyle Yunus Emre’ye adadı. Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu’nun açılış töreninde usta sanatçı Mazhar Alanson sahne aldı. Alanson, geçmişten bugüne seslendirdiği şarkılarla konsere katılan vatandaşlara eğlenceli bir akşam yaşattı. Sezonun tamamında olacağı gibi açılış programı ve Mazhar Alanson konseri de yeni normal kurallarına göre düzenlendi. 600 kişilik salonda gerçekleşen programda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyulduğu görüldü. Davetliler arasında iki koltuk mesafe bırakılarak düzenlenen etkinliğe en fazla 200 kişinin katılmasına izin verildi. Esenler’de yeni normalin ilk konseri renkli görüntülere sahne oldu. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da katıldı.

“Ahlakla bezenmiş bir kültürün inşasını hep beraber yapmak için yola çıkıyoruz”
Esenler Belediye Başkanı Göksu, yaptığı açılış konuşmasında, “Bizim çok ciddi bir avantajımız var. Pandemi sürecinde bir araya gelemeyişimizi, madem biz bir araya gelemiyoruz kültür sanatı evlere taşıyalım diyoruz. Bu salonlarda yaptığımız bütün etkinlikleri evlerde yaptık. Şu anda şehir ekranımızda Radyo Esenler’imizde, bütün sosyal medya platformlarımızda, bütün kültür etkinliklerimizi binlerce insanın takip ettiği noktaya getirdik. Bugün de Allah nasip ederse yine pandemi süreci olsa da bu kültürel etkinliklerimizi en güzel ve hızlı şekilde bütün kardeşlerimize ulaştırmak, müziğin ritmiyle belki eğlenmek, belki duygulanmak, bir taraftan belki ufuklara dalmak, bir taraftan başka bir dünyayı keşfetmek ama her şeyiyle beraber bu toplumun ruhunda var olan ahlakı keşfedip, ahlakla bezenmiş bir kültürün inşasını hep beraber yapmak için yola çıkıyoruz“ şeklinde konuştu.

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