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Esenler’de ödünç alıp verme geleneği sürdürülüyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin girişinde kurulan Ödünç Evi ile çocuklar ve yakınları birbirinden farklı ve renkli oyunlar ve top gibi eşyaları gün içerisinde ödünç alıyor, gün sonunda ise ödünç geleneği gereği iade ediyor.Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde Ödünç Evi ile ödünç alıp verme geleneği sürdürülüyor.

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin girişinde kurulan Ödünç Evi ile çocuklar ve yakınları birbirinden farklı ve renkli oyunlar ve top gibi eşyaları gün içerisinde ödünç alıyor, gün sonunda ise ödünç geleneği gereği iade ediyor.
Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde Ödünç Evi ile ödünç alıp verme geleneği sürdürülüyor. Bu sayede Esenlerlilere paylaşmayı ve tasarrufu göstermeyi amaçladıklarını söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, çocukları çeşitli akıl ve zeka oyunlarıyla buluşturmak istediğini söyledi. 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde kurulan Ödünç Evi ile iğneden ipliğe, kitaptan oyuncağa, basketbol topundan kağıt bardağa kadar ihtiyaç duyulan birçok eşya 7’den 70’ye herkese emanet ediliyor. Millet bahçesine gelen vatandaşlar hamak, top, tek kullanımlık örtü gibi piknik araç gereçlerini kolaylıkla temin edebiliyor. Gün içerisinde ödünç alınan eşyalar gün sonunda iade edildiğinde dezenfekte ediliyor. Ödünç Evi’nin hemen yanında konumlanan bisiklet tamircisi ise 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne bisikletle dolaşmaya gelenlere ücretsiz tamir hizmeti veriyor. Aynı zamanda Ödünç Evi’nde kurulan atölyelerde çocuklar, uçurtma yapımını, dikiş dikmeyi ve çiçek ekimini öğreniyor.

“Herkesin özellikle çocukların parka geldiğinde nelere ihtiyacı olduğunu düşündük”
Ödünç Evi’ni basın mensuplarına tanıtan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Burası İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden biridir. Burada zaman zaman insanların acil ihtiyaçları olan noktalar oluştuğunu fark ettik. Mesela telefonun şarjı bitiyor. Bisikleti bozuluyor bir tamirciye ihtiyacı oluyor. Oyun araç ve gereçlerine ihtiyacı oluyor. Örtüye ihtiyacı oluyor. Ve tekrar eve gidip gelmesine gerek kalmasın istedik. Bizde 7’den 70’e her insanın özellikle çocukların bir parka, bir bahçeye geldiğinde nelere ihtiyacı olduğunu düşünerek onlara Ödünç Evi’ni açtık. Pandemi süreci dolayısıyla bir ürünü verdiğimizde o ürünü dezenfekte ederek ertesi gün veriyoruz” dedi.

“Voleybol oynamayı çok seviyorum”
Ödünç Evi’nden aldığı voleybol topu ile oyun oynadığını söyleyen 11 yaşındaki Elif Sevin, “Bugün Ödünç Evi’nden voleybol topu aldım. Çünkü voleybol oynamayı çok seviyorum. Buraya geldiğimizde evden bir şey unuttuğumuzda buradan alıp akşam eve dönerken geri veriyoruz. Alırken adımı ve numaramı veriyorum. Zeka oyunları, uçurtma, tenis gibi birçok oyun var” ifadelerini kullandı.

“Burada birçok oyun oynuyoruz, çok keyifli”
Hayatında hiç çim adam yapmadığını belirten 8 yaşındaki Yunus Emre Kaplan, “Hayatımda hiç çim adam yapmamıştım. Çim adam yapacağız. Ödünç Evi’ni ilk defa duydum. Ama burada birçok oyun oynuyoruz. Bence çok keyifli” dedi.

“Bisiklet sürdük, çok sevdim”
Bisiklet sürmeyi çok sevdiğini aktaran Sümeyye Algün ise, “Buraya ilk geldiğimizde biraz bekledik. Daha sonra bisiklet sürdük. Şimdi çim adam yapıyoruz. Çok sevdim” diye konuştu.

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