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Esenler’de Pakistan uyruklu 1 kişi evde ölü bulundu

25.05.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler’de yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği dairede Pakistan uyruklu 1 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi 903. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İhbarın yapıldığı adreste hareketsiz halde yatan bir kişinin görülmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Pakistan uyruklu olduğu belirlenen Muhammad Tahir Khan isimli kişinin, hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın yaşandığı adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri, dairede detaylı inceleme yaptı.

Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan’ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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