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  4. Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Esenler'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

26.12.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 1107 Sokak'ta yürüyen Zeki G'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi silahla ateş edip kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirlenen Zeki G, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Zeki G'nin silahlı saldırının ardından yere düşmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Esenler silahlı saldırı

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