Esenler'de Tekstil Sektöründe Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Projesi'nin kapanışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı iş birliğiyle gerçekleştirilen "Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi Projesi"nin kapanış programı düzenlendi.

Esenler'deki tekstil atölyelerinde insani çalışma ortamı, işçi sağlığı, güvenliği ve konforu sağlayabilmek amacıyla hayata geçirilen projenin kapanışı programı Esenler Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, Belediye başkan yardımcıları, Belediye meclisi üyeleri ve projeden yararlanan tekstil firmalarının yöneticileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Göksu, ticaret için en gerekli şeyin lokasyon olduğunu ve Esenler'in lojistik merkezlerine ulaşma konusunda cazip konumda bulunduğunu söyledi.

Göksu, Esenler'deki her üreticiye katkı sunmak istediklerini dile getirerek, "Esenler'e yeni bir ufuk açılıyor. Esenler, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile akıllı kent, teknokent ilan edilen tek ilçe. 19 Ağustos'ta temelini atıyoruz. 'Tekstil üzerine Ar-Ge çalışması yapacağım' diyeniniz varsa oraya gelip iş yeri kurduğunuzda SSK ve vergiden muafsınız." dedi.

Esenler'deki her bir tekstil atölyesinin imalatçı, satıcı, üretici ve dünyayla rekabet edebilen bir vizyona sahip olmasını istediklerini belirten Göksu, "Bu vizyonu ortaya koymak için belediye olarak bizim üstümüze düşen neyse, devletimiz ve hükümetimiz üzerine düşen neyse yapmaya dün de hazırdık, bugün de hazırız, yarın da hazır olacağız." diye konuştu.

Kapanış programı, projede yer alan sektör temsilcilerine verilen hediyeyle sona erdi.

