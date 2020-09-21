Esenler’de uzaktan eğitim için tablet kampanyası

Esenler Belediyesi, korona virüs salgınında dijital uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletsiz kalmaması için kampanya başlattı.

Korona virüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. “Esenler’de tabletsiz öğrenci kalmasın. Bir tablet de senden” sloganıyla başlatılan kampanyada ilk etapta en az 10 bin öğrenciye tablet hediye edilecek.

Tabletler İyilik Merkezine teslim ediliyor

Ekim ayı sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında öğrencilere tablet hediye etmek isteyen vatandaşlar, aynî olarak yani aldıkları tabletleri bizzat teslim edebilecekler. Çocukların eğitimine destek olmak isteyen hayırseverler, EBA platformuna girilebilen tabletleri, Üçyüzlü’de bulunan İyilik Merkezi içindeki Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne tutanak karşılığı bırakabilir ve eğitime katkıda bulunabilirler.

Tablet dağıtım şartları

Detaylı bilgi almak ve tablet talebinde bulunmak isteyenler, ESTİM Çağrı Merkezi’nin 444 00 73 numaralı telefonunu arayabilirler. Tablet talebinde bulunan ihtiyaç sahipleri için ise bazı şartlar yer alıyor.

Tablet başvuru ve dağıtım şartları şöyle:

- Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 ESTİM Çağrı Merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

- Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak.

- Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.

- İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

- Esenler’de ikamet ediyor veya Esenler’de bir okulda okuyor olmak.

- Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.

- Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.

- Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.

