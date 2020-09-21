YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenler’de uzaktan eğitim için tablet kampanyası

Esenler’de uzaktan eğitim için tablet kampanyası

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.09.2020 19:24 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesi, korona virüs salgınında dijital uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletsiz kalmaması için kampanya başlattı.Korona virüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı.

Esenler Belediyesi, korona virüs salgınında dijital uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilerin tabletsiz kalmaması için kampanya başlattı.
Korona virüs salgını ile birlikte ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Esenler Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı. “Esenler’de tabletsiz öğrenci kalmasın. Bir tablet de senden” sloganıyla başlatılan kampanyada ilk etapta en az 10 bin öğrenciye tablet hediye edilecek.

Tabletler İyilik Merkezine teslim ediliyor
Ekim ayı sonuna kadar devam edecek kampanya kapsamında öğrencilere tablet hediye etmek isteyen vatandaşlar, aynî olarak yani aldıkları tabletleri bizzat teslim edebilecekler. Çocukların eğitimine destek olmak isteyen hayırseverler, EBA platformuna girilebilen tabletleri, Üçyüzlü’de bulunan İyilik Merkezi içindeki Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne tutanak karşılığı bırakabilir ve eğitime katkıda bulunabilirler.

Tablet dağıtım şartları
Detaylı bilgi almak ve tablet talebinde bulunmak isteyenler, ESTİM Çağrı Merkezi’nin 444 00 73 numaralı telefonunu arayabilirler. Tablet talebinde bulunan ihtiyaç sahipleri için ise bazı şartlar yer alıyor.
Tablet başvuru ve dağıtım şartları şöyle:
- Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 ESTİM Çağrı Merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.
- Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak.
- Sosyal Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
- İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
- Esenler’de ikamet ediyor veya Esenler’de bir okulda okuyor olmak.
- Dağıtımda öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacaktır.
- Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecektir.
- Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Zorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındıZorlu Center’da otopark ödemeleri Mastercard teknolojisi ile mobile taşındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
50 yıldır işlettiği dükkanı elamanlarına devretti
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:44
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:11
Yatsı
20:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Tuzla’da göz kamaştırıcı fırsat; ’Ticaret, konut, turizm bir arada’
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşku ile başladı
Kartal’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları coşku ile başladı
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.