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Esenlerli gençler için BESYO akademi başlıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Yüksek öğrenimlerine üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu (BESYO)’nda, Milli Savunma Üniversitesi’nde veya Polis Akademilerinde devam etmek isteyen öğrenciler için hayata geçirilen “Genç Yetenek BESYO Akademi” başvuruları başladı.Esenler Belediyesi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği “Genç Yetenek” projesi kapsamında, gençleri ilgili üniversitelerin kondisyon sınavlarına hazırlamak amacıyla “Genç Yetenek BESYO Akademisi" faaliyete geçti.

Esenlerli gençler için BESYO akademi başlıyor

Yüksek öğrenimlerine üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek okulu (BESYO)’nda, Milli Savunma Üniversitesi’nde veya Polis Akademilerinde devam etmek isteyen öğrenciler için hayata geçirilen “Genç Yetenek BESYO Akademi” başvuruları başladı.
Esenler Belediyesi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiği “Genç Yetenek” projesi kapsamında, gençleri ilgili üniversitelerin kondisyon sınavlarına hazırlamak amacıyla “Genç Yetenek BESYO Akademisi" faaliyete geçti. Antrenör, beden eğitimi öğretmeni, spor yöneticisi olmak isteyen gençler ve Milli Savunma Üniversitesi veya Polis Akademilerinin fiziki sınavlarına hazırlananlara özel eğitimlerin verileceği akademiye başvurular başladı.

Dersler 6 Temmuz’da başlıyor
Beceri, denge, dayanıklılık ve sürat gibi birçok alanda zorlu etaplardan oluşan özel yetenek sınavlarında öğrencilerin başarılı olmalarına destek amacıyla açılan akademide, alanında uzman eğitmenler ve spor hocaları eğitimler verecek. Akademiye “esenlergencyetenek.org” adresi üzerinden online olarak veya Genç Yetenek Merkez Ofisi’ni ziyaret ederek başvuru yapılabilecek. Kontenjan sınırı bulunan akademiye kayıt yaptıran adaylar, 3 Temmuz’da mülakata davet edilecek. Mülakatı kazanan adaylarla 6 Temmuz’da başlayacak dersler, 30 Eylül’e kadar devam edecek. Ücretsiz eğitimlerin verileceği akademiye katılmak için Esenler’de ikamet etmek şartı bulunuyor.
Profesyonel spor eğitmenleri eşliğinde, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenecek hazırlık kurslarında; adaylara kişiye göre analiz yapılarak doğru okula yönlendirme gibi rehberlik desteği de sunulacak.

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