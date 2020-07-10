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Esenlik Limited Şirketi’nin unvanı değişti

MALATYA HABERLERİ  | 10.07.2020 17:52 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’nin unvanı, Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirildi.Malatya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının 2.

Esenlik Limited Şirketi’nin unvanı değişti

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’nin unvanı, Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının 2. birleşimi, MASKİ Konferans Salonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında yapıldı.
Toplantıda ilk olarak mazeret dilekçeleri alındı. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi.
Meclis toplantısında, gündem maddeleri arasında yer alan; Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliği hakkında ki Hukuk Komisyonunun teklifi görüşülerek onaylandı.
Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketinin unvanının Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi.
Bu arada, Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı 3. Birleşiminin 14 Temmuz Salı günü saat 15.00’de MASKİ Konferans Salonu’nda yapılmasına karar verildi.

Esenlik Limited Şirketi’nin unvanı değişti

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