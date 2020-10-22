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Esenlik Sanal Market ile büyümeye devam ediyor

MALATYA HABERLERİ  | 22.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler, pandemi sürecinde hayata geçirdiği e-ticaret ile hem hacmini büyüttü hem de sektöre yeni bir soluk getirdi.Mart ayından itibaren Türkiye’de de etkisini arttıran korona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte online satışta da patlama oldu.

Esenlik Sanal Market ile büyümeye devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler, pandemi sürecinde hayata geçirdiği e-ticaret ile hem hacmini büyüttü hem de sektöre yeni bir soluk getirdi.
Mart ayından itibaren Türkiye’de de etkisini arttıran korona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte online satışta da patlama oldu. Birçok firma ve şirket bu süreçte e-ticarete yönlenirken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi, önceden alt yapısını tamamladığı e-ticaret sistemini pandemi ile birlikte uygulamaya koydu.
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde Malatya’da e-ticaret ile müşterilerine sağlıklı ve hızlı bir hizmet götüren Esenlik Şirketi artık Malatya’da online alışverişinde artık söz sahibi.
Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, pandemi sürecinden önce şirket olarak e-ticaret alt yapılarını hazırladıklarını belirten Ünlü, covid-19 ile birlikte online alışveriş sistemini de hızlandırdıklarını dile getirdi.
İlk olarak Mart ayında kurdukları WhatsApp gurubu ile sipariş aldıklarını ifade eden Genel Müdür Ünlü, kısa süre sonra ise alt yapısı hazır olan sistemi devreye koyduklarını söyledi. Bu süreçte özellikle evlerinden çıkamayan risk gurubundaki yaşlıların sistem üzerinden verdikleri siparişleri en kısa sürede tüm tedbirler alınarak evlerine bıraktıklarını belirten Ünlü, “Bu süreçte geri dönüşler çok olumlu oldu. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde Esenlik olarak, online alışveriş ile vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Ünlü, “E- ticaret sistemimiz şuan devam ediyor. Bu uygulamayı üstüne katarak daha da aktifleştireceğiz. Vatandaşların ilgi alakası da çok güzel. Alınan siparişleri bekletmeden gün içinde güvenli bir şekilde hemen teslim ediyoruz. Şuan 3 teslimat aracımız var, ekiplerimiz ile birlikte bu günlerde bu uygulamayı daha da ileri taşıyacağız” dedi.

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