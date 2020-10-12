YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Esenlik’te yıllık 1 milyon TL’lik elektrik tasarrufu sağlandı

Esenlik’te yıllık 1 milyon TL’lik elektrik tasarrufu sağlandı

MALATYA HABERLERİ  | 12.10.2020 15:30 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi, son bir yılda elektrik tüketiminde yaptığı tasarruf ile 1 milyon TL’yi kasasında bıraktı.Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, göreve gelmeleri ile birlikte birçok kalemde tasarrufa gidildiğini bunlardan en önemli kalemin ise elektrik tüketiminde yaşandığını söyledi.Şirket olarak en zorunlu giderlerinin başında elektriğin geldiğini belirten Genel Müdürü Ünlü, “Kamu kaynaklarının sorumlu ve bilinçli kullanımına had safhada özen gösteren kuruluşumuz, 2020 döneminde de önceden olduğu gibi bu gider kalemini olabildiğince azaltmak ve kamu kaynaklarını verimli kullanmak adına çalışmalarda bulunmuştur” dedi.Bu kapsamda Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi, son bir yılda elektrik tüketiminde yaptığı tasarruf ile 1 milyon TL’yi kasasında bıraktı.
Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, göreve gelmeleri ile birlikte birçok kalemde tasarrufa gidildiğini bunlardan en önemli kalemin ise elektrik tüketiminde yaşandığını söyledi.
Şirket olarak en zorunlu giderlerinin başında elektriğin geldiğini belirten Genel Müdürü Ünlü, “Kamu kaynaklarının sorumlu ve bilinçli kullanımına had safhada özen gösteren kuruluşumuz, 2020 döneminde de önceden olduğu gibi bu gider kalemini olabildiğince azaltmak ve kamu kaynaklarını verimli kullanmak adına çalışmalarda bulunmuştur” dedi.
Bu kapsamda Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş. olarak, elektrik tedarik sürecinde Kolen Elektrik ile sözleşme imzaladıklarını ve bu sayede aylık yüzde 28‘lere varan indirim elde ettiklerini belirten Ünlü, böylece son bir yılda 1 milyon TL tasarruf edildiğini söyledi. Tasarruf edilen bu tutarın kamu yararına çevrildiğini ifade eden Ünlü, “Elektrik fiyatlarında değişimler de göz önüne alındığında bu tasarruf tutarının 2020’nin sonuna kadar artarak devam etmesini beklemek yanlış olmayacaktır. Bundan önceki senede olduğu gibi 2020’de de devam eden tasarruflu tedarik anlayışımız bundan sonra da dikkat ve özen ile sürdürülecektir. Bu bağlamda Elektrik birimimiz en doğru ve en verimli tedarik tipini belirlemek ve elektrik enerjisini en doğru fiyattan tedarik edebilmek için çalıştığımız firma ile sürekli görüşme ve istişare halindeyiz” şeklinde konuştu.
Genel Müdür Ünlü, piyasadaki gelişmeleri, değişimleri, yeni mevzuat ve uygulamaları da yakından takip ettiklerini belirterek “Ciddi bir gider kalemi olan elektrik faturalarında ay bazında 80-90 bin TL’lik tasarruflar sağlıyoruz. İnşallah daha da çok tasarruf sağlayacağız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
BB Erzurumspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Ayyıldız ailesinin acı günü
Misli.com 3 Lig: Ofspor: 2- Nevşehir Belediyespor: 1
Misli.com 3 Lig: Ofspor: 2- Nevşehir Belediyespor: 1
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı
Başkan Alan, Elazığ-Tunceli arasında feribotla yolcu taşıdı
Vatandaşların tedbirlere uyması, salgının kısmen kontrol altına alınmasını sağladı
Vatandaşların tedbirlere uyması, salgının kısmen kontrol altına alınmasını sağladı

Malatya Namaz Vakitleri 12 Ekim Pazartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:26
Öğle
12:18
İkindi
15:28
Akşam
18:01
Yatsı
19:16

Malatya Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Pazartesi

Botanik Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Özpolat Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
Tüfenkci’den Bakan Albayrak’a teşekkür
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
Başkan Cengiz’den "yol" vurgusu
Belediye Meclisi’nde koronadan ölen İrfan Kaya anıldı
Belediye Meclisi’nde koronadan ölen İrfan Kaya anıldı
Kaya Covid-19’a yenildi
Kaya Covid-19’a yenildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.