YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Esentepe kentsel dönüşüm projesi başlıyor

Esentepe kentsel dönüşüm projesi başlıyor

SİVAS HABERLERİ  | 22.06.2020 14:56 | Son Güncelleme

Sivas’ta uzun süredir beklenen Esentepe kentsel dönüşüm projesi başlıyor.Sivas’ta yıllardır üzerinde konuşulan ve merakla beklenen Esentepe kentsel dönüşüm projesi hayata geçiyor.

Sivas’ta uzun süredir beklenen Esentepe kentsel dönüşüm projesi başlıyor.
Sivas’ta yıllardır üzerinde konuşulan ve merakla beklenen Esentepe kentsel dönüşüm projesi hayata geçiyor. Konuyla ilgili Sivas Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada projede ilk olarak rezerv alanda bulunan pay hatalı parseller tespit edilerek tapuların düzeltildiğini belirtilip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanarak rezerv alanının yapım ihalesi süreci tamamlandığı, riskli alanın bitişiğinde bulunan Rezerv Yapı Alanı için yapım ihalesi gerçekleştirildi açıklandı.
Yatay mimari ile inşa edilecek
Yapılan açıklamada projenin yatay mimari ile inşa edileceğini ifade edilip, “Yatay mimari anlayışının en güzel örneklerinden birini teşkil edecek olan proje kapsamında ilk etapta Rezerv Yapı Alanındaki kamuya ait parsellerde 480 konutluk 20 bloğun yapımına başlanacak. 15 Haziran 2020 tarihi itibarıyla ihale edilen proje 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşmaktadır. 20 hektarlık ‘Rezerv Yapı Alanı’na, 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplamda 1328 adet konut yapılacak. İlk etapta yapılacak olan 480 konutun ise yakın zamanda temellerinin atılması planlanıyor. Sivas Belediyesi tarafından yapılacak olan 18. Madde İmar Uygulaması tamamlandığında, Rezerv Yapı Alanındaki diğer konutların arsa sahipleri tarafından yapılabilmesinin önü açılmış olacak. İhtiyaç veya talep olması durumunda ise Belediye tarafında da yapılabilecek. Rezerv alan içerisinde; Cami, Sağlık Merkezi, Okul, Yeşil Alan Ve Belediye Hizmet Alanı gibi sosyal donatıların yanı sıra her konuta ait otopark ve konut adaları içerisinde kendilerine ait yeşil alanlar ve sosyal donatı alanları da yer alacak. Rezerv alanın bitişiğindeki 77,5 hektarlık kentsel dönüşüm alanı (Riskli Alan) için ise hazırlanan imar planı ve proje çalışmaları tamamlandı. Kısa süre içerisinde bakanlık onayına sunulacak olan projeye onay verilmesinin ardından söz konusu bölge için vakit kaybetmeden çalışmalar başlatılarak hak sahiplerinin beğenisine sunulacak” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Çekmeköy’de babalar gününe özel açık havada arabalı sinema nostaljisi

Çekmeköy’de babalar gününe özel açık havada arabalı sinema nostaljisi

Sivas Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:02
Sabah
04:57
Öğle
12:39
İkindi
16:36
Akşam
20:11
Yatsı
21:57

Sivas Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

İçten Eczanesi
Merkez
Özden Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü

Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, etraf beyaza büründü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.