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Esenyurt Belediyesi 66 araç ve 2 bin ton tuz stoğuyla kışa hazır

15.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
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Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekibi, buzlanma ve kar yağışı ihtimaline karşı olumsuz havayla mücadele için bütün hazırlıklarını tamamlarken, ekipler 43 mahallede 200 personel, 66 araç ve 2 bin ton tuz stoğuyla teyakkuz halinde bekliyor.Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede dün gece itibariyle başlayan, hafta sonu devam etmesi beklenen kar yağışı ve don olaylarının olumsuzluklarını en aza indirmek için 43 mahallede, 66 araç ve 200 personel ile hazırlıklarını tamamladı.

Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekibi, buzlanma ve kar yağışı ihtimaline karşı olumsuz havayla mücadele için bütün hazırlıklarını tamamlarken, ekipler 43 mahallede 200 personel, 66 araç ve 2 bin ton tuz stoğuyla teyakkuz halinde bekliyor.
Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede dün gece itibariyle başlayan, hafta sonu devam etmesi beklenen kar yağışı ve don olaylarının olumsuzluklarını en aza indirmek için 43 mahallede, 66 araç ve 200 personel ile hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışının artması veya aniden bastırmasıyla, yolların kapanmaması için 2 bin ton tuz stoğuyla hazır bulunan ekipler, 24 saat esasına göre görev başında olacak.

Vatandaşlar zor durumda kalmayacak
Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet verecek. Herhangi bir olumsuz hava koşulunda, ilk olarak ana arterlerin açık kalması sağlanacak. Sonrasında ise öncelik sırasına göre sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet gibi kurumlar ve halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşımının kapanmaması sağlanacak.

“66 araç ve 200 personelimizle kara hazırız”
Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için oluşturulan ekiple sahada olacaklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Yolcu, “AFAD’dan aldığımız bilgilere göre İstanbul genelinde 3 gün süreli kar, karla karışık yağmur ve buzlanma görülmektedir. 66 araç ve 200 personelimizle kara hazırız. Şubat ayı sonuna kadar tüm ekiplerimizle hazır olarak bekleyeceğiz. AFAD’dan aldığımız bilgiler doğrultusunda, belirlenen noktalarda konuşlanıp vatandaşlarımızın zor durumda kalmasını engelleyeceğiz” dedi.

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