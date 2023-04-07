YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi yardımında bulunuluyor

Esenyurt Belediyesi, çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi yardımında bulunuluyor

07.04.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt Belediyesi, glüten içeren besinlere alerjisi olan çölyak hastalarına, içinde onların beslenme şekline uygun ürünlerin yer aldığı gıda kolisi yardımında bulunuyor.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Esenyurt Belediyesi, glüten içeren besinlere alerjisi olan çölyak hastalarını yalnız bırakmıyor. İhtiyaç duydukları özel beslenme ürünlerini, pahalı olması nedeniyle alamayan çölyak hastalarına, glütensiz gıda kolisi yardımında bulunuluyor. Glüten içermeyen un, makarna, erişte, bulgur, şehriye, kraker ve kurabiye gibi ürünlerin yer aldığı gıda kolileri, ilçede yaşayan 106 çölyak hastasına belirli periyodlarla dağıtılmaya devam edilecek.

“YARDIMLARIMIZ RUTİN OLARAK DEVAM EDECEK”

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Orhan Ayyıldız, ilçedeki çölyak hastalarına yardımların süreceğini belirterek, “Belediye Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt’un talimatları doğrultusunda ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi 106 çölyak hastasına glütensiz erzak kolisini dağıtmak üzere buradayız. Ekonomik şartların zor geçtiği bu dönemde Esenyurt Belediyesi olarak marketlerde normal fiyatların 3-4 katı olan ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Çölyak hastalarına gıda kolisi yardımlarımız rutin olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
E-5’te makas atarak ilerleyen sürücü kameradaE-5’te makas atarak ilerleyen sürücü kamerada
Çorum'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldüÇorum'da kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Azılı mazot hırsızları jandarmadan kaçamadıAzılı mazot hırsızları jandarmadan kaçamadı
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Nisan Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:32
Öğle
13:11
İkindi
16:49
Akşam
19:41
Yatsı
21:04

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Cuma

Bizim evler eczanesi
Buyukcekmece
Özge selçik eczanesi
Besiktas
Galata aydan eczanesi
Beyoglu
Vitamin eczanesi
Kadikoy
Mevlana eczanesi
Sancaktepe
Burç eczanesi
Esenyurt
Ferah eczanesi
Sultanbeyli
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Kadın konuk 3 ay evli kaldığını duyunca bomba bir yanıt verdi! "İlk seks..."

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahmini soruldu! "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.