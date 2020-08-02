YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı’nda artan sinek ve uçan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayram’ında artan sinek ve haşere ile mücadele kapsamında ilçe genelinde kurban satış ve kesim merkezleri başta olmak üzere cadde ve sokaklarda, çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı’nda artan sinek ve uçan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayram’ında artan sinek ve haşere ile mücadele kapsamında ilçe genelinde kurban satış ve kesim merkezleri başta olmak üzere cadde ve sokaklarda, çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama hizmetleri Kurban Bayramı’nda da teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle yürütülüyor.
Ekipler; kurban satış ve kesim merkezleri, çöp konteynerleri, cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor. Yetkililer, Esenyurtluların rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesi için ilçe genelinde yürütülen ilaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Yıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı HutbeleriYıldız Holding’den Dijital Sergi: Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey’e teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memduh Bey’e teşekkür ediyorum

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:27
Yatsı
22:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Çekmeköy Belediyesinden araç ihalesi yayınları hakkında açıklama

Çekmeköy Belediyesinden araç ihalesi yayınları hakkında açıklama

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.