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Esenyurt Belediyesi kurban hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurban satış ve kesim yerlerindeki çalışmalarını tamamladı.

Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurban satış ve kesim yerlerindeki çalışmalarını tamamladı. Pandemiyle mücadele kapsamında, alana kurulan çadırlar arasında 2 metrelik boşluklar bırakıldı. Pazara girenlerin ateşi ölçülüyor. Maskesiz girişlere izin verilmiyor.
Esenyurt Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, 72 bin metrekare alan üzerine kurulan 150 çadırlık kurban satış ve kesim alanında özel önlemler aldı. Pandemi süreci nedeniyle önlemleri sıkı tutan ekipler, çadırlar arasında sosyal mesafeyi ayarlayarak 2 metre boşluk bıraktı. Korona virüs salgını nedeniyle, kurban satıcıları ve alıcılarının el hijyenine dikkat etmesi için her çadıra su hattı çekildi. Alana girenlerin ateşi ölçülürken maskesiz girişlere izin verilmiyor. Kurban pazarının ve kesimhanenin çeşitli yerlerine pandemiyle ilgili bilgilendirme afişleri asan ekipler, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların alana girişini iki ayrı kapıdan sağlayacak. Kurban çadırları ve ortak alanlar dezenfekte edilirken pazar girişine de el dezenfektanları konuldu.

Sabah karasinek akşam sivrisinek için ilaçlama yapılacak
Alanda yapılacak dezenfeksiyon ve sinek ilaçlama çalışmaları bayram sonuna kadar devam edecek. Ayrıca kesimhanenin de içerisinde bulunduğu pazarda kurban satıcıları için, 2 seyyar duş ve seyyar lavabo, 2 büfe, kafeterya, mescit ve 2 otopark bayram sonuna kadar ücretsiz olarak hizmet verecek. Sabah erken saatlerde karasinek akşam saatlerinde ise sivrisinekler için ilaçlama yapılacak.

Zabıta ve veteriner hekimler 24 saat alanda olacak
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alanda giriş çıkışları kontrol ederek alanda güvenliği sağlıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, kurbanlıkların küpe ve sağlık kontrolünü yapıyor. Esenyurt Belediyesi, kurban satış ve kesim alanları dışında satış ve kesim yapılmasına izin vermeyecek. Belirlenen 7 kapalı pazar ve 1 kesimhanede bayram boyunca veteriner hekimler görev yapacak. Satış alanını gezen Esenyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Haşim Baki ve Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, satıcıların sorunlarını dinledi. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un selamlarını getirdiğini söyleyen Çalış, alınan önlemler hakkında satıcılara bilgi verdi. Satıcılar alınan önlemlerden memnun olduklarını belirterek teşekkür etti.

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