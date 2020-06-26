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Esenyurt Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.06.2020 16:24 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi, sel mağduru olan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, sel mağduru olan vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Günde iki öğün sıcak yemek dağıtımı yapılan vatandaşlara ayrıca, Esenyurt Belediyesi’ne ait Derman Çarşısı’ndan kıyafet, ayakkabı, yorgan ve yastık gibi yardımlar da yapılıyor.
Esenyurt Belediyesi, sel mağduru vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İlk günden itibaren vatandaşların barınma, yemek ve temizlik gibi ihtiyaçlarıyla ilgilenen ekipler, yaşanan sel baskınında tüm eşyalarını kaybeden vatandaşlara Derman Çarşısı’ndan kıyafet, ayakkabı, yorgan, yastık gibi temel ihtiyaç malzemeleri yardımında bulundu. Günlük ortalama 720 aileye sıcak yemek yardımında bulunan ekipler, Derman Çarşısı’na gelen sel mağduru çocuklara da oyuncak hediye ederek yüzlerini güldürdü.

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