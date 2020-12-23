Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğüne Van’lı Ayyıldız getirildi

İstanbul Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini 2015 yılından beri yürüten Vanlı Orhan Ayyıldız, Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğüne getirildi.

Van’ın Çaldıran ilçesinin Kilimli Mahallesi’nde dünyaya gelen ve yüksek öğrenimini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinde tamamlayan Orhan Ayyıldız, Başkale ve Muradiye ilçelerinde öğretmenlik görevlerinin ardından sırasıyla Muradiye Öğretmenevi Müdürlüğü, Çaldıran YİBO Müdürlüğü, Çaldıran İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü, Çaldıran İlçe Milli Eğitim Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu. 2011 yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Bölümü ve Strateji Geliştirme Biriminde görev alan Ayyıldız, Stratejik Planlama ve Enerji Verimliliği Projesi İl Koordinatörlüğü de yaparak birçok projede aktif görev aldı.

31 Ağustos 2015 yılından beri Zeytinburnu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürüten Ayyıldız, 16 Aralık 2020 tarihinde kurumlar arası yer değiştirmeyle Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürlüğüne getirildi. 30 yıllık eğitim hayatının büyük bölümünü yöneticilikle geçiren ve çok sayıda başarıya imza atan Van sevdalısı Ayyıldız, Van’a ait birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak görev aldı.

Van halkına hizmeti kendine görev edinen Ayyıldız, 2012-2015 yılları arasında Esenyurt Çaldıran Derneği Başkanlığı, 2014 yılından beri de İstanbul Van Dernekler Federasyonu Genel Sekreterliği görevini yürütüyor. Birçok sivil toplum örgütü, kanaat önderi ve kurum amiri tarafından ziyaret edilen Ayyıldız’ın yeni görevi, Van başta olmak üzere bölge halkının yoğun olarak yaşadığı Esenyurt ilçesinde büyük sevinçle karşılandı.

