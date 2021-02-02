Esenyurt Belediyesinde en düşük maaş 3 bin 100 lira oldu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, en düşük personel maaşının 3 bin 100 TL olduğunu açıkladı.

Esenyurt Belediye Meclisi Şubat ayının ilk oturumu için, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Başkan Bozkurt, yapılan çalışmalar sonrası en düşük maaşın 3 bin 100 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Meclis toplantısında personel maaşlarında yapılan düzenlenme hakkında bilgi veren Başkan Bozkurt, “Geçmiş yıllarda bazı arkadaşlarımıza yol yardımı yapılmıyordu. Bazı arkadaşlara az, bazı arkadaşlara fazla yemek yardımı yapılıyordu. Bunlarla ilgili bir çalışma yaptık. Hepsini bir dengeye getirdik. Bu çalışmanın sonucunda 3 bin 100 TL’nin altında ücret alan bir çalışanımız kalmıyor. Yine çalışanlarımızın eşit işe eşit ücret alması için hem de daha riskli iş grubunda çalışan arkadaşlarımızın hak ettikleri ücretleri biraz daha duyarlı bir şekilde onlara nasıl aktarabiliriz diye çalışmamız devam ediyor. Çalışanlarımızla beraber Esenyurt’a hizmet veriyoruz. Dolayısıyla onların mutluluğu bizim için de çok önemli” dedi.