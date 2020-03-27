YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt Belediyesi’nden semt pazarı ve marketlere denetim

Esenyurt Belediyesi’nden semt pazarı ve marketlere denetim

İSTANBUL HABERLERİ  | 27.03.2020 15:06 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında pazar-satış yerlerine getirilen ek tedbirlere yönelik ilçe genelinde semt pazarlarında ve marketlerde denetlemelerde bulundu.İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı pazar-satış yerleri ile ilgili ek genelgeye göre, sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin dışında giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı geçici süreliğine durduruldu.

Esenyurt Belediyesi, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında pazar-satış yerlerine getirilen ek tedbirlere yönelik ilçe genelinde semt pazarlarında ve marketlerde denetlemelerde bulundu.
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yayınladığı pazar-satış yerleri ile ilgili ek genelgeye göre, sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin dışında giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışı geçici süreliğine durduruldu. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde semt pazarlarında denetlemelerde bulundu. Ekipler, hijyen adına farkındalığı arttırmak amacıyla semt pazarlarının girişine mobil el dezenfektanları koydu, maske ve eldiven kullanımına dikkat çekti. Pazar ve marketlerle birlikte banka ve ATM önlerine “Sağlığın İçin Mesafeni Koru’’ etiketi yapıştırarak sosyal izolasyonun önemli olduğunu ifade eden ekipler, mesafenin en az 3 metre olması hususunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Yapılan denetleme ve uygulamalardan memnuniyetini dile getiren Uğur Salman, “Evde kalmaya çalışıyoruz. Bankada bugün işimiz vardı kredi öteleme konusunda mecbur geldik. İnsanlarla aramızda 1.5 metre mesafe var. Çok yaklaşmamaya çalışıyoruz. Evimizde kendimizi izole etmeye çalışıyoruz. Acil durumlarda sadece dışarı çıkıyoruz. Bunun gibi önlemler alıyoruz. Yapılan uygulama gayet güzel, 1,5 metre mesafe var aramızda, bu yüzden uygulamayı doğru buluyorum’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Balıkesir'de koronavirüse karşı 3D yazıcılarla siperlik üretimi başladı

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek ziyareti

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Yüksekova’da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi

Yenişehir Belediyesi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor

Yenişehir Belediyesi vatandaşların bütün ihtiyaçlarını karşılıyor

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Tekne ile çıktıkları denizde kaybolup hayatlarını kaybeden arkadaşlar toprağa verildi

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

Başiskele’de pazarlara el dezenfektanı ve eldiven standı kuruldu

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:14
İkindi
16:44
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Bolluca Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

“12 Yıldız Şehir” ödülü 8. kez Büyükçekmece Belediyesi’ne verildi

“12 Yıldız Şehir” ödülü 8. kez Büyükçekmece Belediyesi’ne verildi

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Dr. Özgönül: “Dost bakteriler sağlığımız için çok önemli”

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.