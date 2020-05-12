Esenyurt Zabıtası pazar yerlerinde denetimlerini artırdı

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında giyim, ayakkabı, oyuncak gibi ürünlerin satışının serbestleşmesiyle birlikte pazar yerlerinde kontrolleri artırdı. Maskesiz girişe izin vermeyen ekipler, sosyal mesafenin korunabilmesi için pazarların giriş ve çıkışlarını ayırdı.

Esenyurt Belediyesi, salgın riskine karşı vatandaşın sağlığı için tedbirleri artırmaya devam ettiriyor. İçişleri Bakanlığının korona virüs ile mücadele kapsamında 11 Mayıs tarihinde yayımladığı genelgeye göre denetimlerini sıklaştıran Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarını ayırarak maskesiz gelen vatandaşların alana girişine izin vermiyor. Pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimler ile Esenyurtluların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlayan ekipler, pazar esnafına maske ve eldiven dağıtarak, vatandaşlara ürünleri seçmeden almaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Pazar giriş ve çıkışları ayrıldı

Ekipler, pazarlarda temel gıda malzemelerinin yanı sıra, giyim, ayakkabı, çanta, züccaciye, oyuncak gibi ürünlerin satışının serbestleşmesiyle birlikte, ilçedeki tüm açık ve kapalı pazar yerinin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla pazarlarda giriş ve çıkışları ayıran ekipler, maskelerini takan ve giriş kapılarına kurulan el dezenfektanı ünitesinde ellerini dezenfekte eden vatandaşların pazara girişini sağlıyor.