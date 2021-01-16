YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurtlu kadınlar üretime başladı

Esenyurtlu kadınlar üretime başladı

16.01.2021 11:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurtlu kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesi için Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, üretim çalışmaları başladı.Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile S.S.

Esenyurtlu kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesi için Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, üretim çalışmaları başladı.
Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile S.S. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi arasında yapılan iş birliği protokolünün mecliste kabul edilmesinin ardından, Esenyurtlu kadınlar üretim çalışmalarına başladı. S.S. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi Başkanı Nesrin Bozkurt, üretim yaparak ev ekonomisine katkı sağlayacak olan kadınları ilk çalışma günlerinde yalnız bırakmadı. Üretim çalışmalarına katılan Nesrin Bozkurt, ürünlerin nasıl çeşitlendirileceği konusunda kadınlarla fikir alışverişinde bulundu.
Kadınlar birlikte öğreniyor, birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor
Çalışmalar, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyete geçirilen Esenyurt Belediyesi Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde yapılıyor. Projeyle, çalışma hayatına katılmak isteyen, ancak küçük yaştaki çocukları nedeniyle çalışamayan kadınların üretim yaparak, iş yaşamına katılması amaçlanıyor. Burada üretilen örgü, işleme gibi el emeği göz nuru ürünler, kurulan sabit stantların yanı sıra internet üzerinden de satışa sunulacak. Projeyle, merkeze gelemeyen kadınlara evlerinde iş yapma imkanı da sunuluyor. Toplumun her kesiminden kadının rahatça başvurabildiği projede, kadınlar birlikte çalışarak üretim yapacak.
Anneler atölyede çocuklar oyun alanında
Merkezdeki ilk çalışma gününde, anneler üretim yaparken çocuklar da onlar için hazırlanan oyun alanında eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar, psikolog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlanan eğitici-öğretici aktivitelerden yararlanarak, gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynadı.
Başvurular kadın sosyal yaşam merkezine
Kadınların birbirleriyle kalıcı bağlar kurmalarına ve üretmiş olduğu el emeği ürünlerinden gelir etmelerine olanak sağlayan atölyenin başvuruları, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ne yapılmakta. Vatandaşlar, atölyeyle ilgili ayrıntılı bilgiyi 0212 892 57 30 - 0212 892 57 31 numaralı telefonlardan alabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm
1/

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:19
Öğle
13:19
İkindi
15:46
Akşam
18:08
Yatsı
19:33

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Canan Eczanesi
Arnavutkoy
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Aygaz ve McKinsey, Aykargo ile kargo sektöründe

Aygaz ve McKinsey, Aykargo ile kargo sektöründe

Kartal’da çocuk istismarını önlemeye yönelik önemli iş birliği

Kartal’da çocuk istismarını önlemeye yönelik önemli iş birliği

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Mazlum Çimen ve Soner Olgun’dan müzik şöleni

Mazlum Çimen ve Soner Olgun’dan müzik şöleni

YEDAM bağımlılıkla mücadele için Zeytinburnu’nda

YEDAM bağımlılıkla mücadele için Zeytinburnu’nda

Balparmak’ın yurt dışı hedefi "Apitera" markasıyla büyümek

Balparmak’ın yurt dışı hedefi "Apitera" markasıyla büyümek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.