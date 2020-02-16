Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurt Belediyesinin hayata geçirdiği ‘Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri’ kapsamında yer alan ‘Küçük Şefler Mutfakta’ atölyesi başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan derslerde, Esenyurtlu minikler hem eğlenceli ve lezzetli bir gün yaşayacak hem de yeni arkadaşlarla üretimin keyfini sürecekler.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün ilçede yaşayan 8-14 yaş aralığındaki çocuklar için bilimin yanında sosyal ve duygusal öğrenmeyi amaçladığı Düşle-Yap Bilim ve Sanat Atölyeleri çerçevesinde hazırladığı Küçük Şefler Mutfakta Atölyesi başladı. Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi’nde aşçılık ve pastacılık kursundaki eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek derslerde katılımcı küçük şefler, şekilli kurabiye yapımının ve cupcake süsleme sanatının sırlarını keşfedecek.

“Hayal güçlerini geliştirmek hedefimiz”

Projenin amacının hayal gücünü geliştirmek olduğunu kaydeden Edanur Sarıpolat, “Burada çocuklara hayal güçlerini biraz daha geliştirmek için, el yeteneklerini geliştirmek için, birazda mesleklerinde yönlendirmek için kurduğumuz bir atölye. Bugün çocuklarla kurabiye yaptık ve birazdan süsleme yapacaklar. 8-14 yaş arası bütün öğrenciler katılabilirler. Kültür İşleri Müdürlüğü üzerinden başvuru yapabilirler” diye konuştu.

