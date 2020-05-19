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Esenyurt’ta 19 Mayıs coşkusu

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.05.2020 19:06 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel bir etkinlikle kutlandı.

Esenyurt’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel bir etkinlikle kutlandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin şampiyon sporcularıyla beraber üstü açık otobüse binerek, sokak sokak dolaşıp halkın bayramını kutladı.
Esenyurt Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yılında kutlamaları vatandaşın ayağına götürdü. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşatmak için üstü açık otobüsle mahalleleri dolaşarak halkı selamladı. Başkan Bozkurt’a uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar elde etmiş Esenyurtlu sporcular, belediye bando takımı ve off road araçları da eşlik etti.
İlçeyi bando takımı ve kortej eşliğinde mahalle mahalle dolaşan Başkan Bozkurt, salgın nedeniyle 19 Mayıs’ı evlerinde kutlayan vatandaşların bayram coşkusuna ortak oldu. Rengarenk bayraklarla süslenen sokakları şenlendiren bando takımına vatandaşlar da evlerinin balkonlarından alkışlarla eşlik etti. Başkan Bozkurt, korona virüs salgını nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklara ve şampiyon sporculara çeşitli hediyeler de dağıttı.

“19 Mayıs bağımsızlık için atılmış büyük bir adımdır”
Organizasyonun ardından kısa bir açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “19 Mayıs 1919’da demokrasiye, eşit yurttaşlığa çağdaşlığa ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığı için atılmış çok önemli ve büyük bir adım var Samsun’da. Bunun sahibi olduğumuzun ve devamını getireceğimizin kanıtı olarak tüm Esenyurtlularla buluştuk. Çok teşekkür ederim, müthiş bir sevgi seli oldu. Anlıyorum ki Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var olduğu sürece devam edecek. Biz eşit ve birbirine değer veren bu coğrafyada barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağız. Herkesin bayramını kutluyorum. Bu bayramı bize kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o günden bugüne kadar ülkesi için can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.

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Adalar
Büyükada Eczanesi
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Deniz Eczanesi
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Heybeliada Eczanesi
Adalar
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