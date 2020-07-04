Esenyurt’ta 20 günde 550 kişiye istihdam sağlandı

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) pandemi sürecine rağmen istihdam sağlamaya devam ediyor. Bir firmanın talebi üzerine işe alım sürecini başlatan ESBİM, mülakat sonrası önceki gün 220 kişiyi daha işe yerleştirdi.

İşsizliğe çözüm bulabilmek, iş arayışı içinde olan vatandaşların istihdamını sağlaması için çalışmalarını sürdüren ESBİM, iş arayanlar ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Pandemi sürecine rağmen 2 buçuk aylık süre içerisinde gıda, tekstil, lojistik gibi üretim sektörlerinde istihdam sağlayan birim, vatandaşlar ve firmalara mülakat ve işe alım süreçlerinde de yardımcı oluyor.

Dün 220 kişiye istihdam sağlandı

ESBİM Müdürü Murat Boduroğlu, bir firmanın talebi üzerine 14 kişilik çağrı merkezi ve sosyal medya hesaplarından talepleri topladıklarını belirterek, "Talebimiz 400’ü buldu. Elde ettiğimiz datayı firmayla paylaştık. Firmada mesaj yoluyla buraya davet etti. Pandemi sürecinden dolayı önce sağlığı dikkate aldık. Girişte ateş ölçer, jel ve herkese ayrı kalem ve sularını verdik. Ambulans hizmetinin yanı sıra zabıta ve güvenlik hizmetlerimiz de oldu. Toplamda 400 kişilik bir mülakat” diye konuştu.