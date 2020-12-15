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Esenyurt’ta 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek ve kahvaltı

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.12.2020 10:26 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde, korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, pandemi nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek götürüyor.

Pandemi sürecinde, korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, pandemi nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek götürüyor. Kasım ayı boyunca 65 yaş üstü 200 aileye 5 bin 750 porsiyon sıcak yemek ve kahvaltı verildi.
Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta, sosyal yardımlar artarak devam ediyor. Korona virüsle mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdüren Esenyurt Belediyesi, gıda kolisi, sıcak yemek, alışveriş kartı, bebek bezi ve maması, alışveriş kartı gibi birçok kalemden oluşan sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Pandemi nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak yemek götürüyor. Kasım ayı boyunca 65 yaş üstü 200 aileye 5 bin 750 porsiyon sıcak yemek sağlandı. Ekipler hazırladıkları sıcak yemek ve kahvaltılıkları vatandaşlara kapıda temas olmadan teslim ediyor. Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilisi Canan Düzcü, “65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sıcak yemeği ve kahvaltılıkları vatandaşlarımızın evlerine götürülüp teslim edilmektedir” dedi.

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