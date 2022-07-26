YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Esenyurt'ta AVM işletmesi, mülk sahiplerince protesto edildi

Esenyurt'ta AVM işletmesi, mülk sahiplerince protesto edildi

26.07.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşme süresi dolmasına rağmen işletmeci firmanın AVM'den çıkmadığını öne süren mülk sahipleri tapu fotokopilerini yırttı

Esenyurt'ta AVM işletmesi, mülk sahiplerince protesto edildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinin mülk sahipleri, sözleşme süresi dolmasına rağmen AVM'den çıkmadığını öne sürdükleri işletmeciyi tapu fotokopilerini yırtarak, protesto etti.

AVM önünde toplanan bazı mülk sahipleri, "Yeter" ve "Mülk sahipleri köle değil" yazılı döviz açtı.

Gruptakiler adına konuşan Veneris Alışveriş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bilgi, 2012'de faaliyete giren AVM'nin 10 yıllığına hasılat paylaşımı ile işletmeye kiralandığını belirterek, sözleşmenin 27 Mart 2022'de sona erdiğini söyledi.

Bilgi, işletmeci firmanın sözleşmesi bitmesine rağmen çıkmayıp 403 mülk sahibinin hakkını gasbettiğini iddia ederek, "On yılın sonunda hakkımıza kavuşmayı beklerken işletmeci firma türlü oyunlarla hala işgalci olmaya devam etmektedir. Firmaya tahliye davası açtıktan sonra firma tarafından üyelerimize 30'un üstünde dava açılmış ve bir nevi dava bombardımanına tutulmuş bulunmaktayız." dedi.

İstanbul’un en kalabalık ilçesinde ve D-100 karayolu bitişiğinde bulunan AVM'den mülk alan üyelerin mağdur edildiğini öne süren Bilgi, "İşletmeci firma hem mülk sahiplerini hem de esnafı sıkıntıya sokmaktadır. Karını yükseltmek için esnaf dostlarımıza yüzde 90 zam yapmaktadır." diye konuştu.

Açıklamanın ardından ellerindeki tapu fotokopilerini yırtan bazı mülk sahipleri, işletmeci firmayı protesto etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldüBeyoğlu'nda tersanedeki römorkörde çıkan yangın söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorGÜNCELLEME 2 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorGÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

İstanbul Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:59
Sabah
05:47
Öğle
13:16
İkindi
17:12
Akşam
20:34
Yatsı
22:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Flora Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üzerinde bir servet taşıyordu! Vaaz sırasında aniden soyuldu

Üzerinde bir servet taşıyordu! Vaaz sırasında aniden soyuldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır...

Aç karnına tüketin: Enerji verir, rahatlatır, ağrıyı yatıştırır...

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.