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Esenyurt'ta bir kadının darbedilmesine ilişkin iki şüpheli tutuklandı

08.06.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir kadının darbedilmesine ilişkin iki şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki sitenin bahçesinde bir kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aşık Veysel Mahallesi Enver Paşa Caddesi'ndeki sitenin bahçesinde yer alan çardakta oturan bir grup ile yanlarına gelen üç kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bahçede oturanlardan Ayşe T. darbedildi.

Darp olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler C.A, E.A. ve Z.A'yı gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, iki grup arasında önceki tarihlerde çocuk meselesinden tartışma yaşandığı ve husumet oluştuğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A. ve Z.A. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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