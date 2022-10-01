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Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor

01.10.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşme sonucu iki kolu, çenesi, başı ve ayağında kırıklar bulunan Ahmet Köseli'nin sol gözünde ise görme kaybı oluştuğu tespit edildi

Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, incir toplamak için çıktığı ağaca aracıyla değerek düşmesi ve yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünün bulunmasını istedi.

Orhangazi Mahallesi'nde incir toplamak için TEM Otoyolu kenarındaki ağaca tırmanan 41 yaşındaki Ahmet Köseli, bu sırada yoldan geçen bir kamyonetin kasasının bulunduğu ağacı değmesi üzerine dengesini kaybederek düştü.

Kamyonet sürücüsü yoluna devam ederken, yaralanan Köseli, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki kolu, çenesi, başı ve ayağında kırıklar bulunan Köseli'nin sol gözünde ise görme kaybı tespit edildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Köseli, AA muhabirine, kazadan 4 gün sonra yoğun bakımda kendine geldiğini anlattı. Sürücünün kendisini yolun ortasında bırakıp gittiğini belirten Köseli, kazaya karışan sürücünün bulunmasını istedi.

Köseli'nin kardeşi Cihan Köseli de kamera görüntülerini izlediklerinde şoförün yol kenarına çok yaklaştığını gördüklerini aktardı. Köseli, kamyonetin kasasının da standartlardan daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında kamyonetin geçişi sırasında kasanın ağacın dalına değmesi ve Köseli'nin ağaçtan düşmesi görülüyor. Kamyonetin hemen arkasından gelen hafif ticari aracın sürücüsü ise düştüğünü gördüğü Köseli'ye yardım etmek için duruyor.

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