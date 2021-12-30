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Esenyurt’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

30.12.2021 03:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İstiklal Mahallesi 2663. Sokak'ta bulunan, 800 metrekare alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikasının 3. ve 4. katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri takviye olarak gönderildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bu arada, yangın sırasında fabrikada mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi yaralandı.

İlk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

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