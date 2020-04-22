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Esenyurt’ta çocuklara çiçek ve bayrak sürprizi

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.04.2020 14:32 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan’ı evlerinde geçirecek olan çocuklara çiçek ve bayrak hediye etti.Esenyurt Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan’ı evlerinde geçirecek olan çocukları unutmadı.

Esenyurt’ta çocuklara çiçek ve bayrak sürprizi

Esenyurt Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan’ı evlerinde geçirecek olan çocuklara çiçek ve bayrak hediye etti.
Esenyurt Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan’ı evlerinde geçirecek olan çocukları unutmadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocuklara saksıda çiçek ve bayrak sürprizi yaptı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatıyla, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan miniklerin evlerine giden ekipler, çiçek ve bayrakları hediye ederek bayramlarını kutladı.

Videolu 23 Nisan kutlaması
Esenyurt Belediyesi Çocuk Korosu üyeleri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla bir video hazırladı. Evlerinden çektikleri videoda ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ şarkısını söyleyen minikler, tüm çocukların bayramını kutladı.

Esenyurt’ta çocuklara çiçek ve bayrak sürprizi

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