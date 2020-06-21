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Esenyurt’ta dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.06.2020 13:08 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, normalleşme süreci kapsamında ilçe genelindeki ibadethane, eczane, berber, kuaför, taksi ve İETT durakları, bankamatikler, bina girişleri, cadde ve sokakları dezenfekte etmeye devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, normalleşme süreci kapsamında ilçe genelindeki ibadethane, eczane, berber, kuaför, taksi ve İETT durakları, bankamatikler, bina girişleri, cadde ve sokakları dezenfekte etmeye devam ediyor. Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Ekipler ayrıca vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.
10 bin 75 araç dezenfekte edildi
Esenyurt Belediyesi Pandemi süreci boyunca 2 araç dezenfeksiyon istasyonunda toplam 10 bin 75 araç, 2 bin 821 sokak ve cadde, 9 bin 14 çöp konteyner’ını, Esenyurt ve Beylikdüzü Devlet Hastaneleri ile belediye binası, sürekli eğitim merkezi, polis merkezleri, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı 93 araç, otobüs ve metrobüs durakları ile ATM ve üst geçitleri haftada 3 kez olmak üzere 42 kere, aile sağlığı merkezleri, eczane, kaymakamlık, Kızılay binası ve Göç İdaresini haftada 2 kez olmak üzere 28 kere, özel sağlık kuruluşları, bankalar, PTT şubeleri, İSKİ, muhtarlık, noter, müftülük, sosyal hizmet binası ile ilçe milli eğitim müdürlüğünü haftada 1 kez olmak üzere 14 kere, Esenyurt’taki tüm sokak ve bina girişlerini ise 4 kez dezenfekte etti.

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