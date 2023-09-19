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  4. Esenyurt'ta eşini bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta eşini bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

19.09.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta eşi Peri Dağlar'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan Dağlar adliyeye sevk edildi.

Pınartepe Mahallesi 1289. Sokak'ta eşi Peri Dağlar'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen ve polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan Ramazan Dağlar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyette olaya ilişkin konuşmadığı ve susma hakkını kullandığı belirtildi.

Dağlar, emniyet çıkışında basın mensuplarının cinayeti neden işlediği yönündeki sorularını cevapsız bıraktı. "Pişman mısınız?" sorusuna karşılık ise Dağlar, "Pişmanım." yanıtını verdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

OLAY

Pınartepe Mahallesi 1289. Sokak'taki binada yaşayan Ramazan Dağlar (50) ile eşi Peri Dağlar (50) arasında tartışma çıkmıştı.

Eşini bıçakladığı iddia edilen Ramazan Dağlar, olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetmişti.

Dağlar, Yenikent Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüphelinin elinde bıçakla kaçışı ve sonrasında yaşananlar, mahalle sakinlerince cep telefonuyla kaydedilmişti.

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cinayet Esenyurt

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