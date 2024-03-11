Esenyurt’ta haşerelere karşı ilaçlama yapılıyor

Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. 43 mahallede belirli bir program dâhilinde ilaçlama çalışmaları yürüten belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda araç üstü ve mobil araçlarla ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Sıcak havaların etkisini göstermesi ile artan sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelere karşı etkin mücadele başlatan belediye ekipleri, oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı gerekli her türlü tedbirleri alıyor. İlçede haftalık olarak durgun su alanları, dere yatakları, şehir içi mazgallar, rögarlar, çöp konteynerleri, park ve bahçe alanlarında ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşların talepleri doğrultusunda da ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Ekipler ise vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmesi için ilaçlama çalışmalarını süreklilik esasına göre düzenli olarak yapılacağını belirtti.

