ESENYURT'TA HIZLI GİDEN MİNİBÜSÇÜLERE TEPKİ

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta sokak aralarında hızla giderken bir çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan minibüsçülere tepki gösterildi. Yaralanan çocuğun dayısı Selahattin Aslan, "Bunları durdurmak için önlerini mi kesmemiz lazım" dedi.

Olay, cumartesi günü Atatürk Mahallesi Dağhan Sokak'ta meydana geldi. Sokakta hızla gittiği öne sürülen yolcu minibüsü, 11 yaşındaki Hasan Efe Çetin'e çarparak bacağından yaralanmasına neden oldu. Yaralı çocuk ambulansla, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, bacağında kırık tespit edildi. Olay üzerine çevredekiler minibüs şoförünü dövmeye kalktı. Minibüsçüyü koltuğundan indiren öfkeli grubu çevredeki esnaf engelledi. Polis, minibüs şoförünü gözaltına aldı.

DAYISI: DİNLEMİYORLAR

Selahattin Aslan, yeğeninin yaralandığı olayı kahvede otururken duyduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Minibüs hızla geçince bir anda çocuğu altına alıyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde her şey açık görülüyor. Ayağı kötü durumda. Ameliyat oldu, birkaç ameliyat daha olacak. Orası bir sokak arası. Dolmuşçular ona rağmen serseri gibi araba kullanıyor. Çoluk-çocuk dinlemeden çılgın gibi geçiyorlar. Kaç kere uyardık, başkanlarına söyledik hiç bir şey değişmedi. Kimseyi dinlemiyorlar. Geçen gün kadınlar arkalarından terlik fırlattı. Kaç defa benzer olaylar oldu. Bunları durdurmak için başımıza daha büyük şeylerin gelmesi mi gerek? Daha ne yapmamız gerek? Önlerini mi kesmek mi lazım?"

Görüntü Dökümü:

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Dayı Selahattin Aslan ile röportaj

Yaralı Hasan Efe Çetin'in hastanedeki görüntüleri

Güvenlik kamerasındaki kaza görüntüleri

