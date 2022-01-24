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Esenyurt'ta kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı

24.01.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde çok sayıda araç, kar yağışı ve oluşan buzlanmanın etkisiyle kayarak kazaya karıştı.

Adnan Kahveci Bulvarı'ndan inmeye ve çıkmaya çalışan çok sayıda araç, buz tutan yolda kayarak kazaya neden oldu.

Park halindeki belediye otobüsüne çarpan bir otomobil refüje çıktı. Araçta yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Caddede meydana gelen diğer kazada ise kayan 3 araç birbirine çarptı.

Kayganlaşan yolu çıkmakta zorlanan araçları vatandaşların iterek hareket ettirmeye çalıştığı görüldü.

Bir yolcu minibüsü, arkasına bağlanan halatla iş makinesi yardımıyla kontrollü şekilde bulvardan aşağıya doğru inebildi.

Su tankeri sürücüsü, aracındaki suyu yola dökerek caddenin açılmasını sağlamak istedi.

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trafik kazası kar yağışı Esenyurt

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