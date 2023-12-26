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  4. Esenyurt’ta magandalar tartıştıkları kuryeyi böyle dövdü

Esenyurt’ta magandalar tartıştıkları kuryeyi böyle dövdü

26.12.2023 08:05 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta kurye ile yol tartışması yaşayan iki şahıs, araçlarından inerek kuryeye saldırdı.

Motosikletliye defalarca yumruk atan şahısları çevredeki vatandaşlar ayırırken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Tartışmada araçtan inen iki kişi, defalarca yumruk atarak kuryeye vurmaya başladı. Ortalık bir anda karışırken kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Taraflar, vatandaşların araya girmesi ile sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise başka bir araç içindeki vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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